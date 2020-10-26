Голкіпер "Ворскли" - кращий футболіст 7 туру чемпіонату України

Футбольний воротар полтавської "Ворскли" Дмитро Різник стал кращим гравцем 7-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Різник випередив у голосуванні свого одноклубника - форварда Владислава Кулача, а також нападника чернігівської "Десни" Іллю Шевцова, повідомляє пресслужба УПЛ.

У 7-у турі "Ворскла" змогла у меншості зіграти унічию з донецьким "Шахтарем" - 1:1.

До складу експертної ради УПЛ входили Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Ігор Яворський та інші футбольні спеціалісти.

Фото: upl.ua.