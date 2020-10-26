Пас Зозулі допоміг «Альбасете» обіграти «Райо Вальєкано»

Український нападник віддав перший гольовий пас в сезоні.

Український нападник «Альбасете» Роман Зозуля відзначився гольовою передачею проти «Райо Вальєкано» (2:1) в матчі 8-го туру другого іспанського дивізіону (Сегунди), повідомляє Укрінформ.

Зозуля вийшов у стартовому складі, а на 47-й хвилині асистував Едді Сільвестру, який зробив рахунок 2:0. У підсумку, «Альбасете» здобув другу перемогу в сезоні (2:1).

У цьому сезоні Зозуля зіграв за «Альбасете» 8 матчів і забив один гол.

Після 8-и турів «Альбасете» набрав 8 очок і посідає в Сегудні 16-е місце.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019-го фанати «Райо» зірвали матч з «Альбасете» скандуванням «Зозуля – нацист».

У лютому 2017-го Зозуля перейшов в «Райо» в оренду з «Бетіса», але його трансфер заблокували фанати клубу. Вони звинуватили українця у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Зозуля залишив «Райо», не зігравши жодного матчу.

Фото: сайт "Альбасете"