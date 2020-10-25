«Зоря» розгромила «Рух» у сьомому турі футбольної Прем'єр-ліги України
На "Славутич-Арені" у Запоріжжі м'ячі забили Олександр Гладкий, який відзначився на 52-й хвилині, Владислав Кочергін (76), Дмитро Іванісеня (88) та Аллахьяр Сайядманеш (90+2), повідомляє Укрінформ.
"Рух" догравав матч у меншості. Спочатку червону картку отримав захисник Роман Гагун (45+3), а на 48-й хвилині за друге попередження поле достроково залишив Ярослав Мартинюк.
Результати інших поєдинків:
"Шахтар" (Донецьк) - "Ворскла" (Полтава) - 1:1
голи: Манор Соломон (33-тя хвилина) - Владислав Кулач (7)
"Динамо" (Київ) - "Олександрія" - 1:0
гол: Денис Попов (1)
"Олімпік" (Донецьк) - "Десна" (Чернігів) - 0:2
голи: Ілля Шевцов (24), Андрій Тотовицький (37);
"Львів" - "Дніпро-1" - 1:3
голи: Юрій Кравчук (24) - Ігор Когут (14), Артем Довбик (25), Олексій Чичиков (83);
"Інгулець" (Петрове Кіровоградської області) - "Маріуполь" - 1:1
голи: Денис Балан (6) - Артем Бондаренко (8);
"Колос" (Ковалівка) - "Минай" (Закарпаття) - 2:2
голи: Вадим Мілько (19), Мамаду Данфа (63) - Анатолий Нурієв (17, з пенальті), Антон Шиндер (62).
Турнірне становище: "Динамо" - 17 очков (после 7-ми игр), "Ворскла" - 15 (7), "Шахтар" - 13 (7), "Десна" - 12 (7), "Колос" - 12 (7), "Маріуполь" - 11 (7), "Олімпік" - 9 (7), "Зоря" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (7), "Дніпро-1" - 8 (7), "Інгулець" - 5 (7), "Минай" - 5 (6), "Рух" - 2 (6), "Львів" - 1 (6).
Фото пресслужбы ФК «Зоря».