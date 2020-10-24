АПЛ: «МЮ» зіграв внічию з «Челсі»

Лондонський клуб здобув важливе очко на «Олд Траффорд».

В центральному матчі 6-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» зіграв на своєму полі внічию з «Челсі» 0:0, повідомляє Укрінформ.

«Манчестер Юнайтед» та «Челсі» так і не спромоглися забити м’ячі. Нічия – 0:0.

«Челсі» набрав 9 очок (6 матчів) і посідає 6-е місце. В активі «МЮ» 7 очок (5) і лише 15-е місце.

В першій трійці АПЛ розташувалися: 1.«Евертон» - 13 (5), 2.«Астон Вілла» - 12 (5), 3.«Лідс» - 10 (6). Сьогодні в АПЛ зіграють ще один важливий поєдинок: «Ліверпуль» - «Шеффілд Юнайтед» (22:00).

Фото: theguardian.com