Суперліга: «Будівельник» здобув першу перемогу в сезоні

Київський клуб обіграв на виїзді «Хімік».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В єдиному матчі ігрового дня «Будівельник» (Київ) переміг на чужому майданчику «Хімік» (Южне) - 84:74, повідомляє Укрінформ.

Знаменитий столичний клуб здобув першу перемогу після повернення в Суперлігу. «Будівельник» обіграв в Южному місцевий «Хімік» - 84:74. Найрезультативніші гравці матчу: Тайрелл Нельсон («Хімік» ) – 25, Джонатан Джонсон («Будівельник») – 19.

Ситуація у верхній частині турнірної таблиці: «Київ-Баскет» - 10 (5), «Запоріжжя» - 8 (4), «Тернопіль» - 8 (5).

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня в центральному матчі ігрового дня «Київ-Баскет» переміг на своєму майданчику «Харківських Соколів» - 116:94.

Фото: сайт ФБУ