"Динамо" перемогло "Олександрію" й відірвалося у таблиці УПЛ

Футболісти київського "Динамо" обіграли у суботу "Олександрію" (1:0) у матчі 7-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

Єдиний м'яч вже на першій хвилині забив на НСК "Олімпійський" захисник Денис Попов, передає Укрінформ.

Вилучення: Микола Шапаренко ("Динамо", 90-та хвилина).

У паралельній зустрічі на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського "Десна" здолала донецький "Олімпік" - 2:0. Відзначилися Ілля Шевцов (24) та Андрій Тотовицький (37).

Унічию (1:1) зіграли донецький "Шахтар" та полтавська "Ворскла". Голи: Манор Соломон (33) - Владислав Кулач (7).

Вилучення: Пап-Альюн Ндіає ("Ворскла", 54).

Першого ігрового дня також зустрінуться ФК "Львів" і "Дніпро- 1" (початок о 19.30; транслюватиме телеканал "Футбол 2").

На неділю, 25 жовтня, заплановані поєдинки "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з "Маріуполем" (14.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" із закарпатським "Минаєм" (17.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" зі львівським "Рухом" (19.30; "Уніан-ТБ").

Турнірне становище: "Динамо" - 17 очков (после 7-ми игр), "Ворскла" - 15 (7), "Шахтар" - 13 (7), "Десна" - 12 (7), "Колос" - 11 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Олімпік" - 9 (7), "Олександрія" - 9 (7), "Зоря" - 6 (6), "Дніпро-1" - 5 (6), "Інгулець" - 4 (6), "Минай" - 4 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (5).

Фото: fcdynamo.kiev.ua.