АПЛ: «Вест Гем» зіграв внічию з «Ман Сіті», Ярмоленко і Зінченко вийшли на заміну

Лондонський клуб набирає очки вже четвертий матч поспіль.

В матчі 6-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Вест Гем» українського вінгера Андрія Ярмоленка зіграв на своєму полі внічию з «Ман Сіті» 1:1, повідомляє Укрінформ.

Господарі вийшли вперед на 18-й хвилині – відзначився Антоніо. На початку другого тайму півзахисник «Ман Сіті» Фоден рахунок зрівняв. У підсумку, нічия 1:1.

Український хавбек «Вест Гема» Андрій Ярмоленко розпочав матч на лаві запасних. Він вийшов на поле на 52-й хвилині, замінивши Антоніо. Ярмоленко зіграв в цьому сезоні за «Вест Гем» 7 матчів. В його активі 2 голи і 3 результативні передачі.

Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко також зіграв в цьому матчі. Він вийшов на заміну на 78-й хвилині, замінивши Вокера. Це перший матч Зінченка за «Ман Сіті» цього сезону.

«Вест Гем» зіграв 6 матчів і набрав 8 очок. Команда Ярмоленка посідає 10-е місце. Після 5-х зіграних матчів «Ман Сіті» набрав 8 очок і посідає 11-е місце.

В першій трійці АПЛ розташувалися: 1.«Евертон» - 13 (5), 2.«Астон Вілла» - 12 (5), 3.«Лідс» - 10 (6). Сьогодні в АПЛ зіграють ще два важливих поєдинки: «МЮ» - «Челсі» (19:30), «Ліверпуль» - «Шеффілд Юнайтед» (22:00).

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