Матч проти України буде для Швейцарії 19-м, зіграним у Люцерні

17 листопада в останньому турі групового раунду Ліги націй-2020/2021 футбольна збірна України у Люцерні на стадіоні "Свісспорарена" протистоятиме команді Швейцарії (початок зустрічі - о 21.45).

Для господарів цей поєдинок стане вже 19-м в історії, проведеним у цьому місті, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

10 матчів, які вмістилися в період із 21 квітня 1971 року по 2 квітня 1997-го, швейцарці зіграли на старій арені "Аллменд". Ще вісім зустрічей, починаючи з 30 травня 2012 року, збірна Швейцарії провела на "Свісспорарені".

Загальна статистика поєдинків швейцарців у Люцерні - 13 перемог, 3 нічиї й 2 поразки.

Цікаво, що невдачі Швейцарію спіткали по разу на двох різних стадіонах. Зі щитом із Люцерна поїхали югослави, які перемогли на "Аллменді" у товариському поєдинку з рахунком 2:0 24 серпня 1988 року, та румуни, що обіграли швейцарців (1:0) на "Свісспорарені" також у товариській зустрічі 30 травня 2012 року. Зазначимо, що це був матч-відкриття нового стадіону, а з того часу Швейцарія тут виключно перемагала із загальним рахунком 21:2.

Додамо, що свій останній поєдинок у Люцерні наш майбутній суперник провів майже рівно два роки тому. 18 листопада у Лізі націй-2018/2019 господарі розгромили лідера світового футбольного рейтингу Бельгію - 5:2.

Фото: football.ch.