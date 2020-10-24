Збірна Польщі з футболу назвала склад на матч проти України

Наступного місяця футбольна збірна футбольна Польщі проведе товариський поєдинок з Україною (11 листопада) та матчі Ліги націй з Італією (15 листопада) і Нідерландами (18 листопада).

Як передає Укрінформ, наставник польської національної команди Єжи Бженчек викликав до лав збірної 28-х виконавців, повідомляє пресслужба УАФ. Склад збірної Польщі: воротарі - Бартоломей Дронговський ("Фіорентина", Італія), Лукаш Фабьянський ("Вест Гем", Англія), Лукаш Скорупський ("Болонья", Італія), Войцех Щенсний ("Ювентус", Італія); захисники - Ян Беднарек ("Саутгемптон", Англія), Бартош Берешинський ("Сампдорія", Італія), Павєл Бохневич ("Гурник"), Каміль Глік ("Беневенто", Італія), Томаш Кендзьора ("Динамо", Україна), Аркадіуш Река ("Кротоне", Італія), Мацей Рибус ("Локомотив", Росія), Себастіян Валюкевич ("Кальярі", Італія), Роберт Гумний ("Аугсбург", Німеччина); півзахисники - Яцек Гуральський ("Кайрат", Казахстан), Каміль Гросицький ("Вест Бромвіч", Англія), Каміль Юзвяк, Якуб Модер, Якуб Камінський (усі - "Лех"), Міхал Карбовнік ("Легія"), Даміан Кендзьор ("Динамо", Хорватія), Матеуш Кліх ("Лідс", Англія), Гжегож Криховяк ("Локомотив", Росія), Кароль Лінетті ("Сампдорія", Італія), Себастіян Шиманський ("Динамо", Росія), Петро Зелінський ("Наполі", Італія); нападники - Роберт Левандовський ("Баварія", Німеччина), Аркадіуш Милик ("Наполі", Італія), Кшиштоф Пьонтек ("Герта", Німеччина). Читайте також: Жіноча збірна України з футболу обіграла Ірландію у відборі Євро-2022 Відзначимо присутність серед викликаних гравців захисника київського "Динамо" Томаша Кендзьори. Товариський поєдинок між збірними Польщі та України відбудеться 11 листопада в Хожуві на Сілезькому стадіоні (початок - о 21.45). Фото: pzpn.pl.