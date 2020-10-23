Захисник Кендзьора уклав новий контракт з «Динамо»

Польський захисник продовжив угоду до літа 2024 року.

«Динамо» на офіційному сайті оголосило про продовження контракту із захисником Томашом Кендзьорою. Нова угода 26-річного гравця збірної Польщі з київським клубом розрахована до літа 2024 року.

Колишній контракт Кендзьори з «Динамо» закінчувався в 2021 році. Захисник перейшов до київського клубу з «Леха» влітку 2017 року.

У цьому сезоні Кендзьора зіграв 11 матчів за «Динамо» у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами.

У жовтні контракти з «Динамо» продовжили захисники Віталій Миколенко, Денис Попов, Олександр Тимчик та Олександр Сирота, півзахисники Олександр Андрієвський та Микола Шапаренко, нападник Владислав Супряга.