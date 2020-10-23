Харківський «Метал» зіграв внічию з «Енергією» в Другій лізі

Клуб з Харкова вперше в сезоні втратив очки.

В матчі 8-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги (Група В) харківський «Метал» зіграв внічию на своєму полі з «Енергією» (Нова Каховка) – 0:0, повідомляє Укрінформ.

Новачок Другої ліги – «Метал» вперше втратив очки в сезоні. Харківська команда не зуміла обіграти на своєму полі «Енергію» (Нова Каховка) 0:0. У складі господарів Лозовий не зумів реалізувати пенальті на 35-й хвилині.

Після 8-х турів «Метал» набрав 22 очки і очолює Групу В Другої ліги. На другому місці йде ГФК «Металург» - 16 (7). В Групі А лідирує «Епіцентр» (Дунаєвці) - 17 (7).