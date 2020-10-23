Збірна України з футзалу зіграє два товариські матчі з Угорщиною

Футзалісти національної збірної України проведуть два виїзні спаринги проти команди Угорщини.

Як передає Укрінформ, поєдинки відбудуться у місті Дебрецен, повідомляє пресслужба УАФ.

Перший матч пройде 9 листопада (початок - о 19.00), другий - 10 листопада (12.30).

Напередодні товариських ігор збірна України 5-8 листопада проведе збір в Ужгороді.

Спаринги відбудуться на шляху підготовки "синьо-жовтих" до групового раунду кваліфікації Євро-2022. Підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та переможця стикових матчів відбіркового раунду між Сан-Марино та Данією.

На фото: Олександр Косенко/uaf.ua.