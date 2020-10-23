Надія Кіченок зачохлила ракетку у парному чвертьфіналі турніру в Чехії
Укрінформ
Українська тенісистка Надія Кіченок вибула з парних змагань на турнірі WTA Premier J&T Banka Ostrava Open у чеському місті Острава із призовим фондом 528 тис 500 дол.
Разом з румункою Монікою Нікулеску в 1/4 фіналу Кіченок поступилася четвертому сіяному дуету Кірстен Фліпкенс (Бельгія)/Демі Схурс (Нідерланди) - 4:6, 6:7 (3:7), передає Укрінформ.
Опонентки провели на корті 1 годину 36 хвилин.
У півфіналі на Фліпкенс і Схурс чекають лідери посіву бельгійка Елізе Мертенс та Аріна Соболенко з Білорусі.
Фото: ftu.org.ua.