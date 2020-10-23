Де дивитися матчі сьомого туру футбольної Прем'єр-ліги України

Черговий, 6-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ) почнеться в суботу, 24 жовтня, поєдинком на стадіоні НТК ім. Віктора Баннікова в Києві.

Стартовий матч туру між донецьким "Шахтарем" і полтавською "Ворсклою" в 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

У перший ігровий день також зустрінуться київське "Динамо" і "Олександрія" (17.00; "2+2"), донецький "Олімпік" і чернігівська "Десна" (17.00; "Футбол 2"), ФК "Львів" і "Дніпро- 1" (19.30; "Футбол 2").

На неділю, 25 жовтня, заплановано поєдинки "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області з "Маріуполем" (14.00; "Футбол 1"), ковалівського "Колоса" із закарпатським "Минаєм" (17.00; "Футбол 1"), луганської "Зорі" з львівським "Рухом" (19.30; "Уніан-ТВ").

Турнірне становище: "Динамо" - 14 очок (після 6-ти ігор), "Ворскла" - 14 (6), "Шахтар" - 12 (6), "Колос" - 10 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Олімпік" - 9 (6), "Десна" - 9 (6), "Олександрія" - 9 (6), "Зоря" - 6 (6), "Дніпро-1" - 5 (6), "Інгулець" - 4 (6), "Минай" - 4 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (5).