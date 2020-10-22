«Зоря» програла «Лестеру» на старті Ліги Європи УЄФА

Бронзові призери Української Прем'єр-ліги футболісти луганської "Зорі" провели поєдинок першого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА, в якому на виїзді поступилися англійському "Лестеру".

Поєдинок "Лестер" - "Зоря" на "Кінг Пауер Стедіум" завершився з рахунком 3:0 на користь англійського клубу, передає Укрінформ.

М'ячі забили Джеймс Мэддісон, який відзначився на 29-й хвилині, Харві Барнс (45) та Келеті Іхеаначо (67).

В іншому поєдинку квартету G Ліги Європи португальська "Брага" вдома обіграла грецький АЕК - 3:0.

У другому турі Ліги Європи 29 жовтня "Зоря" прийматиме "Брагу", а АЕК - "Лестер".