Стали відомі перші суперниці українок у відборі Ліги чемпіонів УЄФА
Укрінформ
У Ньйоні (Швейцарія) пройшло жеребкування стартового раунду Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону-2020/2021, за підсумками якого своїх супернць дізнався харківський клуб "Житлобуд-2".
Як повідомляє пресслужба УАФ, у першому раунді відбору чемпіонки України прийматимуть вірменський "Алашкерт", передає Укрінформ.
Одноматчеве протистояння відбудеться 3-го або 4 листопада.
У нинішньому розіграші жіночої Ліги чемпіонів загалом візьмуть участь 62 команди з 50-ти країн. Два відбіркові раунди пройдуть у форматі одноматчевого протистояння. Починаючи з 1/16 фіналу і до фіналу, який запланований на 16 травня 2021 року у Гетеборгу (Швеція), усі протистояння складатимуться з двох матчів.
Фото: uefa.com.