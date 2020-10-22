Стали відомі перші суперниці українок у відборі Ліги чемпіонів УЄФА

У Ньйоні (Швейцарія) пройшло жеребкування стартового раунду Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону-2020/2021, за підсумками якого своїх супернць дізнався харківський клуб "Житлобуд-2".

Як повідомляє пресслужба УАФ, у першому раунді відбору чемпіонки України прийматимуть вірменський "Алашкерт", передає Укрінформ.

Одноматчеве протистояння відбудеться 3-го або 4 листопада.

У нинішньому розіграші жіночої Ліги чемпіонів загалом візьмуть участь 62 команди з 50-ти країн. Два відбіркові раунди пройдуть у форматі одноматчевого протистояння. Починаючи з 1/16 фіналу і до фіналу, який запланований на 16 травня 2021 року у Гетеборгу (Швеція), усі протистояння складатимуться з двох матчів.

Фото: uefa.com.