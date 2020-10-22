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БК "Харківські Соколи" гратимуть домашні матчі у Дніпрі

Укрінформ
Баскетбольний клуб української Суперліги "Харківські Соколи" два наступні домашні матчі регулярного чемпіонату країни через ситуацію з пандемією коронавірусу не зможе зіграти на власному майданчику.

Поєдинки харків'ян проти "Одеси" (30 жовтня) та южненського "Хіміка" (1 листопада) пройдуть у Дніпрі на арені СК "Шинник", повідомляє пресслужба ФБУ.

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Нинішнього тижня "Харківські Соколи" зіграють на виїзді матчі с "Київ-Баскетом" (23 жовтня) та "Тернополем" (25 жовтня).  

Фото: fbu.ua.

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