БК "Харківські Соколи" гратимуть домашні матчі у Дніпрі
Укрінформ
Баскетбольний клуб української Суперліги "Харківські Соколи" два наступні домашні матчі регулярного чемпіонату країни через ситуацію з пандемією коронавірусу не зможе зіграти на власному майданчику.
Поєдинки харків'ян проти "Одеси" (30 жовтня) та южненського "Хіміка" (1 листопада) пройдуть у Дніпрі на арені СК "Шинник", повідомляє пресслужба ФБУ.
Нинішнього тижня "Харківські Соколи" зіграють на виїзді матчі с "Київ-Баскетом" (23 жовтня) та "Тернополем" (25 жовтня).
Фото: fbu.ua.