«Шахтарю» дозволили провести матч проти «Інтера» із глядачами

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) отримав від Мініністерства охорони здоров'я України дозвіл провести матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти міланського "Інтера" у Києві за присутності глядачів.

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря", передає Укрінформ.

"В офіційному листі від міністерства повідомляється, що за результатами проведеного аналізу епідемічної ситуації, протиепідемічних заходів, які проводяться в регіонах України відповідно зі встановленим рівнем епідемічної небезпеки, досвіду європейських країн, що почали допуск глядачів на футбольні поєдинки, МОЗ України вважає за можливе залучення глядачів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер", - йдеться у повідомленні.

Зустріч відбудеться 27 жовтня на НСК "Олімпійський", який дозволено заповнити уболівальниками на 15 відсотків - близько 10,5 тисяч глядачів.

Фото: shakhtar.com.