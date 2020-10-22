Півзахисник «Шахтаря» Тете – претендент на кращого гравця 1-го туру ЛЧ

В активі Тете гол і пас в матч з «Реалом».

УЄФА на своєму сайті запустив голосування за кращого гравця стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів. На це звання претендують четверо.

Серед них хавбек «Шахтаря» Тете, на рахунку якого гол і результативна передача в матчі з «Реалом» (3:2).

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората зробив дубль в матчі з «Динамо» (2:0).

Півзахисник «Баварії» Кінгслі Коман забив два голи і віддав результативну передачу у грі з «Атлетіко» (4:0).

Захисник «РБ Лейпциг» Анхеліньйо оформив дубль у зустрічі з «Башакшехіром» (2:0).

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» сенсаційно обіграв в 1-у турі групового турніру ЛЧ мадридський «Реал» (3:2).

Фото: сайт ФК "Шахтар"