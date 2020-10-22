«Зоря» матчем з «Лестером» сьогодні стартує у Лізі Європи УЄФА

Бронзові призери Української Прем'єр-ліги футболісти луганської "Зорі" у четвер, 22 жовтня, зіграють в Англії стартовий поєдинок групового етапу Ліги Європи УЄФА проти "Лестера".

Поєдинок "Лестер" - "Зоря" на "Кінг Пауер Стедіум", який розпочнеться о 22.00 за київським часом, транслюватиме телеканал "Футбол 2", передає Укрінформ.

Матч обслуговуватиме жіноча суддівська бригада з Франції на чолі зі Стефані Фраппар.

Команди уперше зустрічаються між собою. До цього в єврокубках "Лестер" виступав чотири рази. Тричі "лисиці" завершували виступи у першому ж раунді, а в сезоні-2015/2016 їм вдалося "вистрілити". Після сенсаційного "золота" в англійській першості команда змогла дійти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де поступилася мадридському "Атлетико".

"Зоря" в європейських клубних турнірах зіграла 36 матчів, 12 з яких виграла, 10 звела внічию та 14 програла, різниця м'ячів - 38:42. Це буде сьомий старт луганчан в історії незалежної України. На груповому етапі Ліги Європи команда також грала в сезоні-2017/2018.

В іншому поєдинку квартету G Ліги Європи португальська "Брага" вдома зіграє з грецьким АЕКом.

Фото: ФК "Зоря".