"Інтер" не зміг переграти в Мілані "Боруссію" в Лізі чемпіонів УЄФА
Укрінформ
В основній сітці Ліги чемпіонів УЄФА завершилися матчі другого ігрового дня стартового туру групового етапу розіграшу.
Суперники футболістів донецького "Шахтаря" в квартеті В італійський "Інтер" і німецька "Боруссія" із Менхенгладбаха в Мілані розійшлися миром - 2:2, передає Укрінформ.
Результати матчів середи.
Група А: "Зальцбург" (Австрія) - "Локомотив" (Росія) - 2:2, "Баварія" (Німеччина) - "Атлетико" (Іспанія) - 4:0.
Група В: "Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Донецьк, Україна) - 2:3, "Інтер" (Італія) - "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 2:2.
Група С: "Олімпіакос" (Греція) - "Марсель" (Франція) - 1:0, "Манчестер Сіті" (Англія) - "Порту" (Португалія) - 3:1.
Група D: "Аякс" (Голландія) - "Ліверпуль" (Англія) - 0:1, "Мідтьюлланд" (Данія) - "Аталанта" (Італія) - 0:4.