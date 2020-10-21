Світоліна вилетіла з турніру в Остраві

Перша ракетка України програла в двох сетах Марії Саккарі.

Еліна Світоліна припинила виступи на турнірі в Остраві в другому раунді. Перша ракетка України у двох сетах програла Марії Саккарі з Греції – 3:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

У першій партії Еліна віддала суперниці три гейми з п'яти на своїй подачі, у другому сеті – два з чотирьох. Сіяна під першим номером Світоліна реалізувала по брейку в кожному з сетів, зробила три подвійні помилки і один раз подала навиліт при шести ейсах у Саккарі.

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Як повідомляв Укрінформ, вчора з турніру Ostrava Open вилетіла інша представниця України Даяна Ястремська, яка програла в першому колі американці Дженніфер Брейді.