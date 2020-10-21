Сергій Вітер пішов з посади головного тренера збірної України з хокею

Наставник хокейного клубу "Донбас" Сергій Вітер подав у відставку з поста головного тренера національної збірної України.

У клубі 45-річний фахівець переведений посаду спортивного директора "ХК Донбас" і продовжить виконувати селекційну роботу, якою він займається з 2010 року, повідомляє пресслужба донеччан.

Вітер очолив національну команду у червні 2019 року. На цій посаді він замінив Андрія Срюбка.

Під керівництвом Вітера збірна України зіграла на олімпійському кваліфікаційному турнірі, змаганнях Euro Ice Hockey Challenge, а також Turkish Airlines Baltic Challenge Cup.

Фото: hcdonbass.com.