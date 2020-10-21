Футбольне Євро-2020 серед юнацьких збірних U19 не відбудеться

Виконавчий комітет Союзу європейських футбольних асоціацій ухвалив рішення скасувати елітний раунд і фінальний турнір чемпіонату Європи-2019/2020 серед юнаків у віці до 19-ти років.

Такий вердикт оголосили у зв'язку з нестабільною епідеміологічною ситуацією в Європі та проблемами транспортного сполучення, повідомляє пресслужба УАФ.

В еліт-раунді відбору Євро-2020 мала виступити і збірна України U19, яку очолює Олег Кузнецов. "Синьо-жовті" мали грати з Данією, Латвією та Англією. Поєдинки еліт-раунду раніше були перенесені на листопад. Фінальний турнір мав пройти у Північній Ірландії у березні 2021 року.

Оскільки ЧЄ-2019/2020 серед юнаків до 19-ти років був також і кваліфікацією до чемпіонату світу U20, який пройде у травні 2021 року, було вирішено, що п'ять європейських путівок дістануться збірним, які посідають перші п'ять місць у рейтингу цієї вікової категорії.

Таким чином, на світовій першості серед молоді до 20-ти років Європу представлятимуть Англія, Франція, Італія, Нідерланди та Португалія.

Фото: uefa.com.