Даяна Ястремська заявилася на турнір WTA в Лінці

Друга "ракетка" України і 29-та тенісистка світу Даяна Ястремська потрапила до заявки турніру WTA International в австрійському місті Лінц із призовим фондом 250 тис дол.

Про це повідомляє BTU, передає Укрінформ.

Окрім Ястремської, на турнір у Лінці заявилися ще шестеро представниць ТОП-30 рейтингу WTA, в тому числі Аріна Соболенко (Білорусь, №12), Олена Рибакіна (Казахстан, 19), Маркета Вондроушова (Чехія, 20), Елізе Мертенс Бельгія, 21), Анетт Контавейт (Естонія, 22), Дженніфер Брейді (США, 26).

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У кваліфікації цих змагань можуть зіграти українки Катерина Козлова, Марта Костюк та Катаріна Завацька.

Турнір у Лінці пройде 9-15 листопада.

Фото: Jimmie 48 Photography.