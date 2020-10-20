Ястремська програла американці Брейді на турнірі WTA в Остраві

Друга "ракетка" України і 29-та тенісистка світу Даяна Ястремська не зуміла подолати перше коло одиночних змагань на турнірі WTA J&T Banka Ostrava Open у чеському місті Острава.

У вівторок одеситка у трьох сетах поступилася американці Дженніфер Брейді (№26 WTA) - 6:3, 6:7 (6:8), 1:6, передає Укрінформ. Тенісистки провели на корті 2 години 3 хвилини. У другому раунді (1/8 фіналу) Брейді зустрінеться з росіянкою Дар'єю Касаткіною (75). У вівторок також зіграє українсько-румунський дует Надія Кіченок/Моніка Нікулеску, який протистоятиме німецько-румунській парі Анна-Лена Фрідзам/Ралука Олару. Краща українська тенісистка (№5 WTA) Еліна Світоліна виступи на J&T Banka Ostrava Open розпочне 21 жовтня одразу з другого кола. Її суперниця Марія Саккарі з Греції (23) на старті перемогла чешку Крістіну Плішкову (68) - 6:3, 6:3. Читайте також: Пара Стаховський/Молчанов зіграє у чвертьфіналі турніру АТР у Стамбулі Призовий фонд хардового турніру WTA Premier у Остраві становить 528 тис 500 дол. Фото: tennis.com.