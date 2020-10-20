Хлус про гру з "Ювентусом": "Динамо" сяде в оборону і чекатиме на шанс

Нападник "Динамо" 80-х років Віктор Хлус поділився очікуваннями від першого матчу киян на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА проти турніского "Ювентуса".

Ексфорвард упевнений, що динамівці проведуть цю зустріч від оборони, повідомляє UA-football.

"Останнім часом і"Динамо", і збірна України грають від оборони і чекають на свій шанс у контратаці. Як у боксі: ухиляються, ухиляються, а потім завдають разючого удару. Це приносить результат: і "Динамо", і збірній. У "Ювентуса" новий тренер - Андреа Пірло, який не може працювати за лекалами свого попередника. У нього інше бачення футболу, інші вимоги та власні тактичні напрацювання. Пірло - це нова хвиля та свіжі віяння. Думаю, на нас чекає цікава гра. Природно, "Динамо" з таким грандом сяде у глибоку оборону. Перевірена тактика, яка показала свою ефективність", - сказав Хлус.

Він також зазначив, що нічия з "Ювентесом" вважатиметься хорошим результатом.

"З приводу шансів киян скажу, що вони завжди є, навіть якщо їх немає. Беремо, наприклад, матч Україна - Іспанія. Володіння м'ячем 70 на 30 на користь іспанців. Але який рахунок? 1:0 на нашу користь. Вважаю, у протистоянні "Динамо" - "Ювентус" шанси 60 на 40 на користь італійців. Якщо зіграємо унічию, це теж буде хорошим результатом", - заявив колишній футболіст "Динамо".

Фото: dynamo.kiev.ua.