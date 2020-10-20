Матч з "Ювентусом" футболісти "Динамо" зіграють у білій формі

20 жовтня в Києві відбудеться матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому київське "Динамо" зустрінеться з туринським "Ювентусом".

На нараді, яка пройшла в онлайн-режимі, були затверджені кольори форма команд, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".

Господарі поля зіграють у своїй домашній, білій формі з горизонтальними смужками. Динамівський голкіпер одягне темно-синій комплект.

Туринці розпочнуть сезон у Лізі чемпіонів у своєму третьому комплекті - помаранчево-сірого плямистого забарвлення. Воротар "Старої синьйори" зіграє у жовтому. Рефері проведуть матч у блакитних футболках та чорних шортах.

Під час наради багато уваги було приділено важливості дотримання карантинних норм не лише особами, задіяними у проведенні матчу, а й уболівальниками.

Стартовий свисток румунського арбітра Овідіу Хацегана пролунає о 19.55. Вхід на трибуни НСК "Олімпійський" буде відкритий за дві години до початку матчу.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.