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Матч з "Ювентусом" футболісти "Динамо" зіграють у білій формі

Укрінформ
20 жовтня в Києві відбудеться матч першого туру групового раунду Ліги чемпіонів, в якому київське "Динамо" зустрінеться з туринським "Ювентусом".

На нараді, яка пройшла в онлайн-режимі, були затверджені кольори форма команд, повідомляє пресслужба ФК "Динамо". 

Господарі поля зіграють у своїй домашній, білій формі з горизонтальними смужками. Динамівський голкіпер одягне темно-синій комплект.

Туринці розпочнуть сезон у Лізі чемпіонів у своєму третьому комплекті - помаранчево-сірого плямистого забарвлення. Воротар "Старої синьйори" зіграє у жовтому. Рефері проведуть матч у блакитних футболках та чорних шортах.

Під час наради багато уваги було приділено важливості дотримання карантинних норм не лише особами, задіяними у проведенні матчу, а й уболівальниками. 

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Стартовий свисток румунського арбітра Овідіу Хацегана пролунає о 19.55. Вхід на трибуни НСК "Олімпійський" буде відкритий за дві години до початку матчу. 

Фото: fcdynamo.kiev.ua.

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