Француженка Фраппар буде головним арбітром матчу Ліги Європи

Француженка Фраппар буде головним арбітром матчу Ліги Європи "Лестер" - "Зоря"

Укрінформ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки першого туру групового етапу Ліги Європи.

Виїзну зустріч бронзового призера Української Прем'єр-ліги луганської "Зорі" з англійським "Лестером" обслуговуватиме жіноча суддівська бригада з Франції, повідомляє Укрінформ.

Головному арбітру зустрічі Стефані Фраппар асистуватимуть Сіріль Мюньє і Бенжамен Пажес. Четвертий арбітр - Жоан Амель.

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Матч "Лестер" - "Зоря" відбудеться у четвер, 22 жовтня, на "Кінг Пауер Стедіум" в Лестері. Початок о 22.00.

В іншому поєдинку квартету G Ліги Європи португальська "Брага" вдома зіграє з грецьким АЕКом.

Фото: Getty Images.

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