Сьогодні «Динамо» зустрічається з «Ювентусом» в Лізі чемпіонів УЄФА

Футболісти київського "Динамо" у вівторок, 20 жовтня, проведуть поєдинок першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому прийматимуть кращу команду Італії - туринський "Ювентус".

Матч "Динамо" - "Ювентус" покаже телеканал "Футбол 1". Текстова трансляція - на Укрінформі. Початок - о 19.55.

Гравці київського "Динамо" провели відкрите тренування / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Зустріч, яка пройде на столичному НСК "Олімпійський", обслуговуватиме бригада арбітрів з Румунії на чолі з Овідіу Хацеганом.

В іншому поєдинку групи G Ліги чемпіонів іспанська "Барселона" на "Камп Ноу" прийматиме угорський "Ференцварош".