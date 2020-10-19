Старт Ліги чемпіонів. Прогноз від Олександра Шовковського

Старт Ліги чемпіонів. Прогноз від Олександра Шовковського

Укрінформ
Найпрестижніший клубний турнір Європи повертається.

Груповий етап Ліги чемпіонів приготував вболівальникам безліч цікавих протистоянь. Чого чекати від топових матчів 1-го туру аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

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Прогноз на матч «Челсі» - «Севілья»: гості не програють. Коефіцієнт 1.8

Лондонці посіли 4-е місце в АПЛ у попередньому сезоні і потрапили в основну сітку ЛЧ. «Челсі» 16 разів грав в груповому етапі Ліги чемпіонів і 15 разів виходив в плей-офф. У минулому розіграші ЛЧ «Челсі» вилетів на стадії 1/8 фіналу. Команда Френка Лемпарда без шансів програла майбутньому володарю трофею - «Баварії» (0:3 вдома і 1:4 на виїзді). «Челсі» виграв лише раз в 7 останніх домашніх поєдинках в ЛЧ (4 нічиї, 2 поразки).

В новому сезоні АПЛ «Челсі» виграв лише 2 матчі з 5 (2 нічиї і поразка). В останньому турі перед стартом в ЛЧ лондонці зіграли вдома внічию (3:3) з «Саутгемптоном».

«Севілья» вийшла в груповий етап ЛЧ, посівши в минулому сезоні Ла Ліги 4-е місце. Також в минулому сезоні клуб в рекордний 6-й раз став переможцем Ліги Європи, обігравши в фіналі міланський «Інтер» (3:2). В останній раз «Севілья» грала в ЛЧ в сезоні-2017/18 і дійшла тоді до чвертьфіналу. Іспанці вже зіграли один матч на європейській арені в нинішньому сезоні і програли в додатковий час «Баварії» в матчі за Суперкубок УЄФА (1:2). В основний час «Севілья» поступилася лише один раз в 18 останніх матчах в єврокубках (12 перемог, 5 нічиїх).

В Ла Лізі «Севілья» виграла 2 матчі з 4-х. В останньому турі команда несподівано програла на виїзді «Гранаді» (0:1).

«Челсі» - «Севілья». Прогноз

На старті групового турніру «Севільї» дуже важливо не програти на полі головного конкурента. Гості менше помилятимуться, тому не програють. Цілком можливо, що команди обміняються голами і все закінчиться внічию.

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Прогноз на матч «Лаціо» – «Боруссія» Д: німці не програють на полі італійців. Коефіцієнт 1.36

«Лаціо» вперше за 13 років зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Навесні команда вважалася претендентом на скудетто – підопічні Сімоне Індзагі демонстрували чудовий футбол, перемогли «Ювентус» у чемпіонаті і йшли у групі лідерів. Але після карантину римлян було не впізнати – вони дуже загальмували і фінішували четвертими, пропустивши вперед «Юве», «Інтер» та «Аталанту». Ніхто з лідерів команду не залишив, але новачків небагато і це – не зірки. За чотири тури «Лаціо» взяв чотири очки. Виграли у «Кальярі» (2:0), зіграли внічию з «Інтером» (1:1), а ось «Аталанті» та – що особливо несподівано – «Сампдорії» поступилися: 1:4 та 0:3 відповідно.

«Боруссія», так само як «Лаціо», могла сподіватися на титул у минулому сезоні, але після перерви «Баварію» було не зупинити. Втім, на відміну, від італійської команди, дортмундці звикли вести боротьбу у двох турнірах, тому для них сезон 2020/21 не є чимось незвичайним. Завдання звичні – боротьба за чемпіонство та вихід з групи у Лізі чемпіонів.

У Бундеслізі поки що все добре. «Боруссія» виграла три з чотирьох матчів, забивши вісім голів: 3:0 з «Боруссією» Менхенгладбах, 4:0 з «Фрайбургом», 1:0 з «Гоффенгаймом». Програли лише в гостях «Аугсбургу» у другому турі, наприкінці вересня – 0:2. Також був матч з «Баварією» за Суперкубок – команда Фавра поступилася, але створила проблеми переможцю Ліги чемпіонів, 2:3.

«Лаціо» – «Боруссія» Д. Прогноз

Матч з «Сампдорією» був жахливим для «Лаціо», але на поле повертається Іммобіле, і це дає надію на те, що римляни щось створять біля воріт суперника. Але з такою грою у захисті шанси на перемогу дуже невеликі.

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Прогноз на матч «Інтер» – «Боруссія» М: італійці розпочнуть Лігу чемпіонів з перемоги. Коефіцієнт 1.6

Старт сезону у виконанні «Інтера» непокоїть вболівальників. Перші два матчі команда виграла, але було все одно нервово: 4:3 з «Фіорентиною», 5:2 з «Беневенто». З «Лаціо» зіграли внічию 1:1, «Мілану» поступилися – коли почалися серйозні суперники, «Інтер» відразу почав втрачати очки.

А ось мьонхенгладбахці поки що обіграли лише «Кельн», який йде у зоні вильоту – в гостях, з рахунком 3:1. Проти Дортмунда все склалося без шансів – 0:3, з «Уніоном» та «Вольфсбургом» поділили очки – дві нічиї, 1:1. Зважаючи, що минулий чемпіонат «Боруссія» закінчила трьома перемогами поспіль та на четвертому місці, можна говорити, що такі результати – не рівень команди. З іншого боку, три тури без поразок (нічия, перемога, нічия) – це ж непогано, так?

«Інтер» – «Боруссія» М. Прогноз

Зважаючи на повільний старт «Боруссії» у чемпіонаті, перевага на боці «Інтера». Команда Конте у кожному матчі створює багато моментів – їх має вистачити, аби взяти три очки.

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