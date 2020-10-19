Старт Ліги чемпіонів. Прогноз від Олександра Шовковського

Найпрестижніший клубний турнір Європи повертається.

Груповий етап Ліги чемпіонів приготував вболівальникам безліч цікавих протистоянь. Чого чекати від топових матчів 1-го туру аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч «Челсі» - «Севілья»: гості не програють. Коефіцієнт 1.8

Лондонці посіли 4-е місце в АПЛ у попередньому сезоні і потрапили в основну сітку ЛЧ. «Челсі» 16 разів грав в груповому етапі Ліги чемпіонів і 15 разів виходив в плей-офф. У минулому розіграші ЛЧ «Челсі» вилетів на стадії 1/8 фіналу. Команда Френка Лемпарда без шансів програла майбутньому володарю трофею - «Баварії» (0:3 вдома і 1:4 на виїзді). «Челсі» виграв лише раз в 7 останніх домашніх поєдинках в ЛЧ (4 нічиї, 2 поразки).

В новому сезоні АПЛ «Челсі» виграв лише 2 матчі з 5 (2 нічиї і поразка). В останньому турі перед стартом в ЛЧ лондонці зіграли вдома внічию (3:3) з «Саутгемптоном».

«Севілья» вийшла в груповий етап ЛЧ, посівши в минулому сезоні Ла Ліги 4-е місце. Також в минулому сезоні клуб в рекордний 6-й раз став переможцем Ліги Європи, обігравши в фіналі міланський «Інтер» (3:2). В останній раз «Севілья» грала в ЛЧ в сезоні-2017/18 і дійшла тоді до чвертьфіналу. Іспанці вже зіграли один матч на європейській арені в нинішньому сезоні і програли в додатковий час «Баварії» в матчі за Суперкубок УЄФА (1:2). В основний час «Севілья» поступилася лише один раз в 18 останніх матчах в єврокубках (12 перемог, 5 нічиїх).

В Ла Лізі «Севілья» виграла 2 матчі з 4-х. В останньому турі команда несподівано програла на виїзді «Гранаді» (0:1).

«Челсі» - «Севілья». Прогноз

На старті групового турніру «Севільї» дуже важливо не програти на полі головного конкурента. Гості менше помилятимуться, тому не програють. Цілком можливо, що команди обміняються голами і все закінчиться внічию.

Прогноз на матч «Лаціо» – «Боруссія» Д: німці не програють на полі італійців. Коефіцієнт 1.36

«Лаціо» вперше за 13 років зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Навесні команда вважалася претендентом на скудетто – підопічні Сімоне Індзагі демонстрували чудовий футбол, перемогли «Ювентус» у чемпіонаті і йшли у групі лідерів. Але після карантину римлян було не впізнати – вони дуже загальмували і фінішували четвертими, пропустивши вперед «Юве», «Інтер» та «Аталанту». Ніхто з лідерів команду не залишив, але новачків небагато і це – не зірки. За чотири тури «Лаціо» взяв чотири очки. Виграли у «Кальярі» (2:0), зіграли внічию з «Інтером» (1:1), а ось «Аталанті» та – що особливо несподівано – «Сампдорії» поступилися: 1:4 та 0:3 відповідно.

«Боруссія», так само як «Лаціо», могла сподіватися на титул у минулому сезоні, але після перерви «Баварію» було не зупинити. Втім, на відміну, від італійської команди, дортмундці звикли вести боротьбу у двох турнірах, тому для них сезон 2020/21 не є чимось незвичайним. Завдання звичні – боротьба за чемпіонство та вихід з групи у Лізі чемпіонів.

У Бундеслізі поки що все добре. «Боруссія» виграла три з чотирьох матчів, забивши вісім голів: 3:0 з «Боруссією» Менхенгладбах, 4:0 з «Фрайбургом», 1:0 з «Гоффенгаймом». Програли лише в гостях «Аугсбургу» у другому турі, наприкінці вересня – 0:2. Також був матч з «Баварією» за Суперкубок – команда Фавра поступилася, але створила проблеми переможцю Ліги чемпіонів, 2:3.

«Лаціо» – «Боруссія» Д. Прогноз

Матч з «Сампдорією» був жахливим для «Лаціо», але на поле повертається Іммобіле, і це дає надію на те, що римляни щось створять біля воріт суперника. Але з такою грою у захисті шанси на перемогу дуже невеликі.

Прогноз на матч «Інтер» – «Боруссія» М: італійці розпочнуть Лігу чемпіонів з перемоги. Коефіцієнт 1.6

Старт сезону у виконанні «Інтера» непокоїть вболівальників. Перші два матчі команда виграла, але було все одно нервово: 4:3 з «Фіорентиною», 5:2 з «Беневенто». З «Лаціо» зіграли внічию 1:1, «Мілану» поступилися – коли почалися серйозні суперники, «Інтер» відразу почав втрачати очки.

А ось мьонхенгладбахці поки що обіграли лише «Кельн», який йде у зоні вильоту – в гостях, з рахунком 3:1. Проти Дортмунда все склалося без шансів – 0:3, з «Уніоном» та «Вольфсбургом» поділили очки – дві нічиї, 1:1. Зважаючи, що минулий чемпіонат «Боруссія» закінчила трьома перемогами поспіль та на четвертому місці, можна говорити, що такі результати – не рівень команди. З іншого боку, три тури без поразок (нічия, перемога, нічия) – це ж непогано, так?

«Інтер» – «Боруссія» М. Прогноз

Зважаючи на повільний старт «Боруссії» у чемпіонаті, перевага на боці «Інтера». Команда Конте у кожному матчі створює багато моментів – їх має вистачити, аби взяти три очки.