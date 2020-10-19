Пятов і Степаненко повернулись до тренувань

Лідери «Шахтаря» перехворіли коронавірусом.

Голкіпер Андрій Пятов і півзахисник Тарас Степаненко повернулися до тренувань «Шахтаря», повідомляє офіційний сайт клубу.

Наразі невідомо, чи футболістів внесуть в заявку «Шахтаря» на гру Ліги чемпіонів з «Реалом».

Нагадаємо, що Пятов і Степаненко перехворіли коронавірусом, через що пропустили жовтневий збір національної збірної України, а також останній матч «Шахтаря» в УПЛ з ПФК «Львів» (5:1).

На рахунку 36-річного голкіпера – три матчі в цьому сезоні (п'ять пропущених голів). У 31-річного хавбека Степаненка – п'ять ігор за «Шахтар».

Як повідомляв Укрінформ, «Шахтар» зіграє з «Реалом» в середу, 21 жовтня, в Мадриді. Початок матчу - о 19:55.