Йовичевич став кращим тренером 6 туру чемпіонату України з футболу
Укрінформ
Хорватського футбольного наставника клубу "Дніпро-1" Ігоря Йовичевича назвали кращим тренером 6-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.
Так вирішило Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу, передає Укрінформ.
"Підопічні Йовичевича завдали поразки чернігівській "Десні" (2:0), здобувши першу перемогу в чемпіонаті під керівництвом нового наставника. У "Дніпрі-1" налагоджується організація відбору та пресингу, проведено ефективні заходи з цементування середини поля", - зазначається у повідомленні.
Турнірне становище в УПЛ після 6-ти турів: "Динамо" - 14 очок (6 ігор), "Ворскла" - 14 (6), "Шахтар" - 12 (6), "Колос" - 10 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Олімпік" - 9 (6), "Десна" - 9 (6), "Олександрія" - 9 (6), "Зоря" - 6 (6), "Дніпро-1" - 5 (6), "Інгулець" - 4 (6), "Минай" - 4 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (5).
Фото: uafc.org.