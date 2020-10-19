"Реал" і "Шахтар" у Лізі чемпіонів УЄФА розсудять арбітри із Сербії

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки першого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА.

Зустріч у столиці Іспанії між мадридським "Реалом" та донецьким "Шахтарем" судитимуть рефері із Сербії, повідомляє Укрінформ.

Суддівську бригаду очолить 34-річний Срджан Йованович, асистенти рефері - Урош Стойкович і Мілан Михайлович, четвертий арбітр - Новак Симович.

Матч "Реал" - "Шахтар" відбудеться у середу, 21 жовтня, на "Альфредо Ді Стефано" в Мадриді. Початок - о 19.55.

В іншому поєдинку квартету В Ліги чемпіонів італійський "Інтер" на "Джузеппе Меацца" в Мілані зійдеться з німецькою "Боруссією" з Менхенгладбаха.

Нагадаємо, київське "Динамо" (група G) у вівторок, 20 жовтня, на НСК "Олімпійський" прийматиме італійський "Ювентус" з Турина.

Фото: Direktno.