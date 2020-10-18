"Десна" програла у Дніпрі матч чемпіонату України з футболу
Матч на стадіоні "Дніпро-Арена" завершився перемогою господарів з рахунком 2:0, повідомляє Укрінформ.
У складі "Дніпра-1" відзначилися Олександр Назаренко, якому на 2-й хвилині асистував Ігор Когут, та Артем Довбик (48, з пенальті).
Результати інших матчів туру:
"Минай" - "Маріуполь" - 0:1
гол: Артем Бондаренко (90+2 хвилина, з пенальті);
"Шахтар" (Донецьк) - "Львів" - 5:1
голи: Віктор Коваленко (4, 18), Маркос Антоніо (10), Дентінью (16), Манор Соломон (50) - Шина (25);
"Рух" (Львів) - "Динамо" (Київ) - 0:2
голи: Карлос де Пена (30), Жерсон Родрігес (90+1);
"Зоря" (Луганськ) - "Колос" (Ковалівка) - 1:1
голи: Владислав Кочергін (44) - Євген Селезньов (90+3, з пенальті).
"Олімпік" (Донецьк) - "Ворскла" (Полтава) - 0:1
гол: Владислав Кулач (70).
"Олександрія" - "Інгулець" (Петрово) - 4:3
голи: Василь Грицук (7), Денис Устименко (10), Валерій Бондаренко (35), Микита Дудка (41) - Ілля Коваленко (44), Младен Бартулович (67, з пенальті), Денис Янаков (74, з пенальті).
Турнірне становище: "Динамо" - 14 очок (після 6-ти ігор), "Ворскла" - 14 (6), "Шахтар" - 12 (6), "Колос" - 10 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Олімпік" - 9 (6), "Десна" - 9 (6), "Олександрія" - 9 (6), "Зоря" - 6 (6), "Дніпро-1" - 5 (6), "Інгулець" - 4 (6), "Минай" - 4 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (5).
Фото: ua-football.com.