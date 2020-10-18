"Олександрія" та "Інгулець" забили 7 м'ячів у футбольному дербі Кіровоградщини

"Олександрія" завдала поразки землякам з "Інгульця" із селища Петрове Кіровоградської області у поєдинку 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги (УПЛ).

Матч на стадіоні "Ніка" в Олександрії завершився перемогою підопічних Володимира Шарана з рахунком 4:3 (4:1), повідомляє Укрінформ.

М'ячі забили: Василь Грицук (7-а хвилина), Денис Устименко (10), Валерій Бондаренко (35), Микита Дудка (41) - у складі "Олександрії"; Ілля Коваленко (44), Младен Бартулович (67, з пенальті), Денис Янаков (74, з пенальті) - в "Інгульця".

"Олександрія" у другому таймі грала у меншості - за друге попередження на 45-й хвилині зустрічі червону картку отримав півзахисник господарів Валерій Лучкевич.

На неділю, 18 жовтня, також запланований поєдинок "Дніпра-1" з чернігівською "Десною".

Результати інших матчів туру:

"Минай" - "Маріуполь" - 0:1

гол: Артем Бондаренко (90+2 хвилина, з пенальті);

"Шахтар" (Донецьк) - "Львів" - 5:1

голи: Віктор Коваленко (4, 18), Маркос Антоніо (10), Дентінью (16), Манор Соломон (50) - Шина (25);

"Рух" (Львів) - "Динамо" (Київ) - 0:2

голи: Карлос де Пена (30), Жерсон Родрігес (90+1);

"Зоря" (Луганськ) - "Колос" (Ковалівка) - 1:1

голи: Владислав Кочергін (44) - Євген Селезньов (90+3, з пенальті).

"Олімпік" (Донецьк) - "Ворскла" (Полтава) - 0:1

гол: Владислав Кулач (70).

Турнірне становище: "Динамо" - 14 очок (після 6-ти ігор), "Ворскла" - 14 (6), "Шахтар" - 12 (6), "Колос" - 10 (6), "Маріуполь" - 10 (6), "Олімпік" - 9 (6), "Десна" - 9 (5), "Олександрія" - 9 (6), "Зоря" - 6 (6),"Інгулець" - 4 (6), "Минай" - 4 (5), "Дніпро-1" - 2 (5), "Рух" - 2 (5), "Львів" - 1 (4).