Клуби НБА втратили через пандемію 694 мільйони доларів

30 клубів північноамериканської Національної баскетбольної асоціації (НБА) в сумі втратили близько 694 мільйонів доларів в результаті 258 скасованих матчів регулярного чемпіонату після зупинки сезону в середині березня через пандемію COVID-19.

Як повідомляє The Athletic, найбільші збитки зазнали "Лос-Анджелес Лейкерс". Переможці сезону-2019/20 були змушені скасувати 10 домашніх матчів, через що недоотримали 52,7 мільйона доларів прибутку, передає Укрінформ. Читайте також: "Лос-Анджелес Лейкерс" виграли чемпіонат НБА Друге місце за збитками посів "Нью-Йорк Нікс" (45 млн), третє - "Голден Стейт Ворріорс" (42,5 млн). Менше за всіх постраждав "Мемфіс Гріззліс", який втратив 10,4 млн. Фото: globallookpress.com.