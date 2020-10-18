"Манчестер Сіті" спробує викупити Мессі взимку за 15 млн фунтів стерлінгів

Керівництво англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" має намір зробити спробу підписати аргентинського нападника іспанської "Барселони" Ліонеля Мессі в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє Daily Star, "Манчестер Сіті" має намір запропонувати "Барселоні" 15 млн фунтів стерлінгів за форварда, який раніше заявляв про намір піти з каталонського клубу влітку, передає Укрінформ.

Відзначається, що в "Манчестер Сіті" розраховують, що "Барселона" прийме пропозицію, оскільки вона є для них вигідною: якщо Мессі піде влітку, то каталонський клуб нічого на цьому не заробить.

У керівництві "містян" також сподіваються, що трансфер Мессі переконає його співвітчизника Серхіо Агуеро ще на рік продовжити угоду з клубом.

Фото: Getty Images.