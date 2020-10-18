Лопес після перемоги над Ломаченком: Настав час нового покоління

23-х річний американський боксер Теофімо Лопес став наймолодшим абсолютним чемпіоном світу в історії легкої ваги, відібравши у 32-річного українця Василя Ломаченка пояси WBC, WBA Super і WBO.

Після перемоги над Ломаченком Лопес заявив, що настав час нового покоління, передає Укрінформ.

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"Це те, що роблять справжні чемпіони - виходять і шукають шлях до перемоги. Чесно кажучи, просто потрібно було тиснути на нього /Ломаченка/. Не відпускати педаль газу. Що ще було важливо - працювати джебом, не давати йому готуватися... Кожен раз, коли він хотів викинути, я був готовий до цього. я повинен був зустріти, відчувати момент. Також я розумів, що він 14 місяців не боксував і йому потрібен час, щоб розгойдатися... Я готовий піднятися у вазі або ж зустрітися з дворазовим чемпіоном світу з e-mail Девіном Хейні. Якщо вони хочуть. Настав час нового покоління. Я проклав шлях для всіх: Шакур, хто там ще, Баланга, Варгас - багато хлопців, які готові захопити світ", - сказав Лопес в коментарі після бою.

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Як повідомлялося, Ломаченко програв Лопесу одноголосним рішенням суддів за підсумками 12 раундів бою.

Фото: twitter.com/trboxing.