Ла Ліга: «Реал» сенсаційно програв «Кадісу»

Український воротар «Реала» Андрій Лунін провів увесь матч в запасі.

В матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії (Ла Ліги) мадридський «Реал» несподівано програв вдома «Кадісу» 0:1, повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон Іспанії зазнав першої поразки в сезоні, поступившись вдома «Кадісу» - 0:1. Усі вирішив гол Лосано в першому таймі.

Незважаючи на поразку, «Реал» залишився на першому місці. У команди 10 очок після 5 матчів. 21 жовтня «Реал» прийматиме «Шахтар» в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Фото: AS