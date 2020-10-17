Дубль Ібрагімовича приніс «Мілану» перемогу над «Інтером»

«Мілан» очолює турнірну таблицю Серії А.

В 4-у турі чемпіонату Італії (Серія А) «Мілан» переміг «Інтер» 2:1, повідомляє Укрінформ.

У міланському дербі перемогу здобув «Мілан», який обіграв інший клуб міста – «Інтер» 2:1. У складі «Мілану» обидва м’ячі забив Златан Ібрагімович. За «Інтер» відзначився Лукаку.

Після цієї перемоги «Мілан» набрав 12 очок і впевнено посідає перше місце в Серії А. В топ-3 також «Аталанта» - 9 (4) і «Наполі» - 8 (4). «Інтер» посідає 6-е місце, у команди 7 очок.

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