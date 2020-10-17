Гол+пас Яремчука не врятували «Гент» від поразки

Український нападник забив вже три м’ячі в чемпіонаті Бельгії.

В матчі 9-го туру чемпіонату Бельгії «Гент» програв на виїзді «Серкль Брюгге» 2:5, повідомляє Укрінформ.

Український нападник «Гента» Роман Яремчук забив м’яч і віддав результативний пас. Це вже третій гол Яремчука в цьому чемпіонаті. Усього він забив за «Гент» 4 м’ячі у 9 матчах цього сезону.

«Гент» поступився 2:5. Яремчук та Ігор Пластун відіграли увесь на матч. Ще один українець «Генту» Роман Безус вийшов на заміну на 62-й хвилині.

Після 9-и турів «Гент» набрав 9 очок і посідає в чемпіонаті Бельгії 12-е місце.