Мирон Маркевич: Україна має залишитися у дивізіоні А Ліги націй УЄФА

Голова комітету збірних Української асоціації футболу Мирон Маркевич з оптимізмом чекає на останні два матчі нашої національної команди у Лізі націй УЄФА.

На думку заслуженого тренера України, підопічні Андрія Шевченка мають зберегти місце в елітарному дивізіоні А, повдіомляє пресслужба УАФ.

"Збірна України не тільки показала зуби, а й обіграла одну з найсильніших команд світу - Іспанію. Гідно "синьо-жовті" виглядали і в матчі з Німеччиною. Треба враховувати й те, що команда Андрія Шевченка була не в оптимальному складі. Утім, ті футболісти, хто вийшов на поле, проявили себе з найкращого боку. Так, після товариського матчу з Францією всі в Україні були трохи засмучені, але наша збірна зуміла вибратися із ситуації... Гратимемо далі. Для молодих футболістів такі матчі - безцінний досвід. Треба налаштовуватися і на Німеччину, і на Швейцарію. Усе може статися, це футбол. Хоча стратегічне завдання - залишитися у дивізіоні А - збірна України, думаю, виконає", - заявив Маркевич.

Він також зазначив, що у збірної росте гідний резерв.

"Важливо, що з'явилася заміна нашим провідним виконавцям і в обороні, і в півзахисті, - сказав тренер. - Ситуація дозволила нам перевірити на такому рівні Бущана, Забарного, Зубкова. У матчі з іспанцями у середині поля непогано виглядав Шапаренко. Хочу побажати Циганкову, щоб після всіх своїх травм він швидше набрав форму. Потенціал у Віктора дуже великий. Такий м'яч, який півзахисник забив іспанцям, простий футболіст не заб'є".

Фото: uaf.ua.