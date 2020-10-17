Джокович не зіграє на "Мастерсі" в Парижі, Квітова завершила тенісний сезон

Перша "ракетка" світу серб Новак Джокович пропустить турнір Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP) серії "Мастерс" в Парижі (Франція).

Як повідомляє Tennisnet.com, замість "Мастерса" в Парижі Джокович хоче зіграти на турнірі у Відні (Австрія), після чого - взяти участь в Підсумковому турнірі ATP, передає Укрінформ.

Змагання у Відні пройдуть з 26 жовтня по 1 листопада, "Мастерс" в Парижі - 2-8 листопада.

У свою чергу восьма "ракетка" світу Петра Квітова повідомила про те, що достроково завершує свої виступи в цьому році. Чешка подякувала всім за підтримку і знаходиться в очікуванні передсезонної підготовки, а потім і старту турнірів в 2021 році.

Відзначимо, що Квітова була заявлена ​​на домашньому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії "Прем'єр" в Остраві, який відбудеться наступного тижня.

На фото: Новак Джокович (tennisnet.com).