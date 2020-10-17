Ексфутболіст "Ліверпуля" виставив на аукціон медаль за перемогу в Лізі чемпіонів - ЗМІ

Колишній захисник "Ліверпуля" Стів Фіннан виставив на аукціон свою медаль за перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА сезону-2004/05.

Як повідомляє Daily Mail, Фіннан зважився продати медаль через фінансові проблеми - його будівельна компанія нещодавно збанкрутувала, передає Укрінформ.

За медаль він хоче отримати від €12 до 16 тис. Також ексфутболіст продає футболку з автографом з того матчу за €2 тис і копію трофея Ліги чемпіонів, за яку він хоче отримати від €5 до €7 тис.

У фіналі Ліги чемпіонів-2004/05 "Ліверпуль" по пенальті обіграв "Мілан" з Андрієм Шевченком, програючи після першого тайму з рахунком 0:3. Фіннан вийшов на поле в стартовому складі, але був замінений у перерві через травму.

Фото: Reuters.