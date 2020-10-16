Голкіпер "Шахтаря" та збірної України П'ятов видужав від коронавірусу

Футбольний голкіпер донецького "Шахтаря" і національної збірної України Андрій Пятов здав негативний тест на коронавірус і незабаром розпочне тренування.

Про це 36-річний воротар повідомив в Instagram.

"Розпочинаю тренування через кілька днів. У мене чудова новина - повністю здоровий, і тест показав негативний результат. Дуже скучив за командою, за роботою, за атмосферою матчів і вже готовий до повернення на поле. Побачимося зовсім скоро", - написав П'ятов.

Через зараження COVID-19 воротар пропустив три матчі збірної України: спаринг із Францією (1:7), а також ігри Ліги націй проти Німеччини (1:2) та Іспанії (1:0). Місце у воротах зайняв київський динамівець Георгій Бущан.

Додамо, що "Шахтар" 17 жовтня зіграє у Києві матч чемпіонату УПЛ зі "Львовом", а вже 21 жовтня зустрінеться у Мадриді з "Реалом" у стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів сезону-2020/2021.

Фото: shakhtar.com.