"Ювентус" не проводитиме передматчеве тренування у Києві

У вівторок, 20 жовтня, на київському НСК "Олімпійський" о 19.55 розпочнеться матч стартового туру Ліги чемпіонів УЄФА між футболістами київського "Динамо" та туринського "Ювентуса".

Як повідомляє пресслужба "ФК" Динамо ", італійська команда прилетить до столиці України 19 жовтня, передає Укрінформ.

Пресконференція головного тренера Андреа Пірло та одного з гравців "Ювентуса" розпочнеться у понеділок о 19.45 у конференцзалі НСК "Олімпійський". Тренування "Ювентуса" на поле "Олімпійського" не заплановане.

Цого ж дня на тренувальній базі "Динамо" в Кончі-Заспі 0 17.00 пресконференцію проведуть наставник киян Мірча Луческу та один з динамівських футболістів. Відразу після цього, о 17.30, розпочнеться тренування "Динамо".

Фото: uefa.com.