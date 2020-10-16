Двоє гравців "Львова" захворіли на COVID-19 перед матчем з "Шахтарем"

Футболісти клуба "Львів" пройшли ПЛР-тестування на коронавірус перед матчем 6-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги проти донецького "Шахтаря".

Тести виявилися позитивними у двох гравців основної команди. Їхні імена пресслужба "Львова" не називає.

"Інфікованих оперативно ізолювали від команди, а решта гравців вирушили до Києва на матч із "Шахтарем", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, поєдинок "Шахтар" - "Львів" пройде 17 жовтня на НСК "Олімпійський". Початок - о 17.00.

Фото: pfclviv.com.