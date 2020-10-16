Почалась реєстрація на Ігри Нескорених в Україні

Організаційний комітет Ігор Нескорених в Україні 16 жовтня оголосив про початок реєстрації на перші онлайн змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів - Ігри Нескорених 2.0.

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомила координаторка проєкту "Ігри Нескорених в Україні" Оксана Горбач.

"Це новітній формат мультиспортивних змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів, який не має аналогів в Україні, адже досі ніхто не проводив онлайн спортивних змагань із кількох дисциплін одночасно. Схоже, Covid-19 з нами надовго, тому необхідно формувати новий стандарт змагань, який поширюється також на адаптивні види спорту", - розповіла Горбач.

Вона уточнила, що цьогоріч йдеться про змагання у шести видах спорту: легкій атлетиці, пауерліфтинзі, стрільбі з луку, плаванні, веслуванні на тренажері, велоспорті, та висловила сподівання, що кількість ветеранів-учасників зросте.

“Минулого року в Іграх Нескорених взяли участь 218 поранених військовослужбовців. Це найбільші ветеранські змагання, які відбувались в України, але на нашу думку цього недостатньо”, - зазначила Горбач та нагадала, що за різними даними кількість поранених ветеранів коливається від 10 до 16 тисяч.

Генеральний директор Директорату реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації Міністерства у справах ветеранів України Всеволод Стеблюк своєю чергою наголосив, що профільне міністерство максимально сприяє новим ініціативам та вважає проривом запровадження нового формату змагань.

“Ігри нескорених — це один з багатьох з проектів фізкультурно-спортивної медико-психологічної реабілітації, який допомагає не замикатися в собі, допомагає зробити крок до перемога над собою, над проблемами фізичного чи психічного стану, і дозволяє інтегруватися ветерану в суспільство, бути прикладом саморозвитку, самозростання для інших людей”, - зазначив Стеблюк.

“В цьому році із запланованих заходів, на які передбачено фінансування, не вдалося провести майже дві третини. Лише на третину ми змогли реалізувати і провести безпосередні навчальні збори для учасників Ігор Нескорених”, - розповів Стеблюк.

Він також підкреслив, що запропонований проект онлайн ігор став проривом в розбудові системи реабілітації та одним з найсучасніших підходів, який дозволить залучити ще більше ветеранів до спорту та їх успішної соціалізації.

Представник Благодійного фонду “Повернись живим” Тарас Шпук, зокрема, нагадав, що відбір ветеранів раніше проводився лише в Одесі, Києві та Львові, що дуже звужувало географію учасників.

“Платформа онлайн - це можливість ветерану в будь-яких куточках України все ж таки взяти участь у цих змаганнях. Тому що самі змагання були придумані таким чином, щоб максимально залучити поранених ветеранів до цієї платформи... Реєстрація вже запущена. Ми записали по кожному з видів спорту відео, яке буде презентовано, коли закінчиться реєстрація, і все максимально доступно там пояснено як відбувається процедура записування результатів, як вони буду вноситись тощо”, - наголосив Шпук, додавши, що відсутність спеціальних вимог до обладнання, на якому можуть виступати учасники – це усвідомлений вибір організаторів, оскільки збільшить доступність спорту для ветеранів з особливими.

За словами організаторів, змагання не стали б реальністю, якби не допомога Посольства США в Україні, яка щороку розширюється. Заступник аташе з питань культури Посольства США в Україні Браян Фурман поінформував, що цього року “СтраткомUA” допомогли Військово-Повітряним силам США подарувати 10 інвалідних візків українській збірній Invictus Games з баскетболу, яку згодом тренувала американська збірна Ігор Нескорених.

“Уряд США вважає адаптивні види спорту ефективними для полегшення лікування та адаптації ветеранів. Ось чому департамент оборони та Департамент у справах ветеранів США мають спеціалізований персонал, який залучає ветеранів до адаптивних видів спорту”, - зазначив Фурман.

Реєстрація ветеранів, які бажають взяти участь в змаганнях, розповіли учасники пресконференції, триватиме до 25 жовтня включно, після чого відбудеться їх категоризація та перевірка. Змагання відбуватимуть з 31 жовтня по 22 листопада, а з 23 листопада до 5 грудня триватиме обробка результатів.

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В Міністерстві ветеранів пообіцяли до фіксації результатів залучити свої територіальні органи, адже в кожній області вони успішно працюють. І саме через них відбуватиметься координація з ветеранськими спільнотами, волонтерами та всіма, хто бажає долучитись до ігор.

Переможців змагань Ігор Нескорених організатори обіцяють назвати в прямому ефірі 6 грудня.

В Іграх Нескорених 2.0. ONLINE взяти участь можуть ветерани та діючі військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій ООС або в ході миротворчих операцій за участю України з 1991 року. До участі в змаганнях запрошуються члени минулорічних національних збірних Ігор Нескорених.