Стало відомо, скільки Ломаченко отримає за бій із Лопесом

У суботу український боксер Василь Ломаченко проведе об'єднавчий чемпіонський поєдинок проти американця Теофімо Лопеса.

За цей бій Василь заробить 3,25 мільйони доларів. Але це без сплати податків та комісій тренеру, менеджеру та промоутеру, повідомляє видання "Чемпіон", яке порахувало, скільки українець отримає "на руки".

"Мінімум 10 відсотків гонорару Ломаченко сплачує своєму менеджеру американцю з литовськими корнями Егісу Клімасу (він також є менеджером Олександра Усика і співпрацював із Олександром Гвоздиком). Ще приблизно 20 відсотків Василь сплатить комісію своїй промоутерській компанії Top Rank. Після сплати податків у Ломаченка лишиться близько 1,5 мільйона. Цю суму Василь поділить зі своїм батьком і тренером Анатолієм Ломаченко навпіл. Тобто, гонорар нашого чемпіона складе 750 тисяч доларів", - зазначається у повідомленні.

Якщо поділити цю суму на 12 місяців (нагадаємо, це буде перший і єдиний нинішнього року бій Василя), дохід Ломаченко від боксу складе 62 500 доларів на місяць.

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Як повідомляв Укрінформ, поєдинок між володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Ломаченком та чемпіоном IBF Лопесом має відбутися 17 жовтня на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (Невада, США).

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